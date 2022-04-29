Российские военные уничтожили обстрелявший Херсон ракетный комплекс «Точка-У»

Ракетный комплекс «Точка-У», из которого бойцы ВСУ обстреляли территорию Херсона, уничтожен. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.

Установка «Точка-У» располагалась на территории Николаевской области. Силы ВС РФ ее уничтожили, отметил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вместе с расчетом уничтожена пусковая установка „Точки-У“, обстрелявшая жилые кварталы в Херсоне», — сообщил он.

Бойцы ВСУ на днях совершили обстрел Херсона. Однако средства противовоздушной России успешно отработали по выпущенным Украиной снарядам. Большая их часть рухнула в Шевченковском парке.

Политолог Евгений Михайлов назвал обстрел центра Херсона местью властей Украины за отказ возвращаться под контроль Киева.

Накануне в Херсоне обнаружили фрагменты парашюта беспилотника, который участвовал в обстреле города.