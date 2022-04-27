Ярошенко рассказал о пытках в американских тюрьмах

Летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на студента из США Тревора Рида, рассказал о пытках в американской тюрьме. В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что здоровье его «не очень».

«Вот только сейчас, когда я увидел своих жену и дочку, вот только сейчас я понял, что, наконец, я вернулся домой», — сказал Ярошенко после прилета в Москву прямо у трапа самолета.

Говоря о здоровье, Ярошенко отметил, что оно, «конечно, не очень».

«Что со мной сделали власти Соединенных Штатов Америки за эти 12 лет с момента похищения, с момента пыток, и отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее», — рассказал летчик.

Самолет, на борту которого Ярошенко прилетел в Москву, приземлился в аэропорту Внуково. Ранее опубликовали первые кадры его встречи с женой и дочерью после 12 лет разлуки. Как признался Ярошенко, эти годы, проведенные в тюрьме США, дались ему очень тяжело. Выдержать все россиянину помогли вера и семья.

Обмен Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида состоялся 27 апреля. В МИД РФ отметили, что это стало возможно после длительных переговоров. Такое событие между Россией и США свидетельствует, что страны все еще могут договориться между собой.