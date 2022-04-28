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    28 апреля 2022, 02:44

    Парад Победы в Приднестровье отменили из-за террористической угрозы

    МВД Приднестровья: парад Победы в республике не состоится

    Александра Ломейко

    В Приднестровье решили не проводить военный парад и шествие «Бессмертного полка». Массовые мероприятия отменили, чтобы не допустить провокаций.

    О принятом решении заявил глава МВД республики Виталий Нягу, слова которого привело РИА «Новости».

    «Массовые мероприятия, в том числе парад Победы и шествие „Бессмертного полка“, <…> отменены», — сказал он.

    С начала недели в Приднестровье произошли три теракта. Здание МГБ в Тирасполе обстреляли из гранатометов. В селе Парканы напали на воинскую часть, а в поселке Маяк повредили две антенны Приднестровского радиотелецентра.

    В республике объявили о «красном» уровне террористической опасности, а СК Приднестровья возбудил уголовные дела о теракте. Предположительно, их осуществили прибывшие с украинской территории лица.

    Президент государства Вадим Красносельский потребовал у Украины расследовать факты проведенных террористических актов.