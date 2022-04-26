СМИ: устроивший стрельбу в детском саду Ульяновской области убил владельца ружья

Владельца оружия, из которого застрелили воспитанников и сотрудницу детского сада в селе Вешкайма Ульяновской области, нашли убитым. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, 68-летнего охотника застрелил 25-летний мужчина, который уговорил его на совместную поездку в карьер, чтобы пострелять. Завладев оружием, мужчина напал на детский сад, где ранил воспитательницу, убил нянечку и двоих детей. После этого он покончил с собой.

Сын владельца оружия в беседе с «360» заявил, что к его отцу обращался 25-летний сосед, который уговаривал его дать ему пострелять из ружья. Накануне они вместе отправились в карьер.

«Его имени я не знаю, он знаком только с отцом. Он сегодня приходил к моей матери и искал сына», — рассказал собеседник «360».

Речь идет об охотничьем ружье ИЖ-27, зарегистрированном на 68-летнего местного жителя. Это оружие использовал для нападения на детский сад молодой местный житель.

По факту стрельбы в детском саду следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В пресс-службе ведомства уточнили, что сейчас на месте работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины совершенного преступления.