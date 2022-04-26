Основатель Twiiter Дорси одобрил покупку компании Маском

Бывший генеральный директор и основатель Twitter Джек Дорси поддержал покупку платформы предпринимателем Илоном Маском. Об этом он написал в своем микроблоге.

Дорси высказал сожаление в связи с тем, что Twitter, будучи публичной компанией, по факту практически принадлежал рекламодателям и инвесторам.

«Увести ее [компанию] с Уолл-стрит — это правильный первый шаг», — заявил Дорси, отреагировав на намерение Маска преобразовать Twitter в непубличную компанию. Его процитировал ТАСС.

После этого ее акции можно будет обменивать или продавать лишь внебиржевом и частном порядках.

По словам основателя платформы, Twitter должен в принципе быть «не компанией, а общественным благом».

«Илон — единственный, кто наилучшим образом подходит для решения этой задачи <…>», — резюмировал он.

Основатель Twitter поддерживал и желание Маска «создать максимально надежную и широко инклюзивную платформу». Он отметил, что такой

придерживается и действующий генеральный директор компании Параг Агравал.

Накануне стало известно о покупке Маском Twitter за 44 миллиарда долларов.