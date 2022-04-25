Трамп отказался возвращаться в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп не намерен возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки соцсети предпринимателем Илоном Маском.

«Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в Truth», — заявил Трамп телеканалу Fox News, говоря о созданной под его патронажем социальной сети.

Платформа социальных сетей Trump Media & Technology Group, Truth Social была официально запущена в прошлом месяце. Она уже четыре дня работает в рамках своих совершенно новых облачных сервисов после бета-тестирования в феврале, отметил телеканал.

Трамп задумался о создании собственной социальной сети после того, как его заблокировали в Twitter. Поводом стали обвинения в подстрекательстве к беспорядкам на фоне штурма Капитолия в январе 2021 года. Truth Social должна была стать неким подобием Twitter. Сам Трамп, анонсируя будущую платформу, заявлял, что намерен бороться с тиранией технологических гигантов.

Twitter, Inc. сегодня объявил об окончательном соглашении о приобретении компанией Маска соцсети. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.