Три взрыва прогремело в здании Министерства Госбезопасности Приднестровья

Серия взрывов произошла в Тирасполе в здании Министерства Государственной Безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщил государственный телеканал Приднестровья ТСВ.

На кадрах видно, что из корпуса здания валит белый дым. Неподалеку на дороге очевидцы обнаружили предмет, похожий на отработанную часть гранатомета. Предположительно, огонь по зданию мог вестись из него.

В окнах соседних домов взрывной волной повреждены стекла, движение в районе перекрыто, пишут местные СМИ.