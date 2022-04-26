Сооснователь Twitter Дорси назвал Маска единственным решением проблем платформы

Решение совета директоров Twitter продать социальную сеть Илону Маску получило официальное одобрение сооснователя платформы Джека Дорси. Он отметил, что Twitter для него всегда был большой проблемой и главным разочарованием, но предложения нового владельца могут все изменить. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что полностью поддерживает предложения Маска о сокращении модерации, открытии исходного кода и вывода компании с биржи.

«Отнять Twitter у Уолл-стрит — правильный шаг. Я не считаю, что кто-то должен владеть Twitter или единолично управлять им. Twitter должен быть общественным благом. Но пока Twitter — это компания, Илон — единственное решение проблем, которому я доверяю», — написал Дорси.

Он подчеркнул, что Маск поставил перед собой цель создать надежную платформу, которая доступна всем. Это правильная позиция, которая позволит участникам сообщества вести открытые дискуссии на любые темы.

Сам Илон Маск после сообщения о том, что совет директоров одобрил заключение сделки о покупке платформы за 44 миллиарда долларов, написал, что рассчитывает на то, что даже самые злейшие критики останутся в социальной сети, «потому что это и есть свобода слова».

Предложение о покупке Twitter Илон Маск сделал еще 14 апреля. Но совет директоров не согласился с его предложением и назвал попытку мажоритарного акционера нежелательным поглощением. В ответ правление разрешило владельцам долей социальной сети докупить ценные бумаги со скидкой, чтобы размыть долю Маска и не дать ему получить контрольный пакет.

Накануне стало известно, что правление Twitter все же приняло предложение Маска о продаже социальной сети за 44 миллиарда долларов. Сам предприниматель заявил, что главной целью сделки для него стало общественное благо. Сделку планируют закрыть до конца года.