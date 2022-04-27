Сразу несколько мощных взрывов прогремели в центре Херсона, рядом с телецентром. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». Он уточнил, что удар нанесли как минимум двумя ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами».

Ракеты прилетели со стороны позиций украинских войск. По словам корреспондента агентства, по центру города ударили как минимум пятью выстрелами РСЗО «Ураган». ПОсле это со стороны украинских позиций прилетели и две ракеты системы «Точка-У». Как минимум одну из них удалось сбить.

Местные власти до этого сообщили о формировании новых военно-гражданских администраций в городах и районах Херсонской области.

Жители поселка Каланчак, который расположен в Херсонской области, пожаловались на разрушенный мост, ведущий к садовым участкам. Военные инженеры Вооруженных сил России запланировали восстановить мост и дороги. Специалисты уже принялись за работу — на месте стоит спецтехника, мастера обследуют состояние конструкции и механизмов.

На прошлой неделе российские военнослужащие обнаружили в одной из школ Херсона штаб подразделения территориальной обороны Украины. Школа использовалась украинцами как пункт дислокации и опорный пункт, отметили в Минобороны РФ. Военные нашли здесь склад боеприпасов, лекарств и снаряжения, ящики стояли даже в подвале. В здании также остались документы, по которым удалось найти участников теробороны.