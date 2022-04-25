Телеведущим госканалов предложили выделить личную охрану

Медийные российские телеведущие государственных телеканалов нуждаются в выделении личной охраны, поскольку они регулярно получают угрозы в свой адрес из-за профессиональной деятельности. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

По его словам, украинская сторона может быть недовольна работой журналистов и совершать определенные провокации.

«Считаю, что охрана нужна. Она уже есть в крупных корпорациях, могу сказать по своему опыту работы на каналах „Россия“ и „Первый“», — заявил Соловьев.

Также он отметил, что в настоящее время в адрес журналистов продолжают поступать угрозы в социальных сетях и по почте.

«Эта практика много раз отрабатывалась во время оранжевых революций, в частности, во время событий в Белоруссии. Некоторые мои коллеги просто спали с оружием», — сказал глава СЖР.

Также он поблагодарил сотрудников ФСБ и СК РФ за оперативную работу в задержании группировки неонацистов, которые готовили покушение на телеведущего Владимира Соловьева.