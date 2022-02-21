Эвакуация жителей Донбасса, четвертое место Валиевой, закрытие Олимпиады. Неделя в фотогалерее

Новый виток столкновений начался в Донбассе. Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей начали эвакуироваться в Россию. Чуда не произошло: оказавшаяся под давлением после начала скандала с допинг-пробой Камила Валиева стала только четвертой. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебро у Александры Трусовой. Олимпийские игры завершились. Флаг соревнований передали представителям Милана и Кортина-д’Ампеццо, которые проведут зимние соревнования в 2026 году.

Об этих и других событиях России и мира, которые произошли с 14 по 20 февраля, — в фотогалерее «360».

Донбасс отправился в Россию

Ситуация в Донбассе остается главной темой этой недели. Обострение на линии соприкосновения началось 18 февраля. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В Совместном центре контроля и координации режима (СЦКК) заявили, что стрельба началась рано утром и продолжалась весь день. Народная милиция открыла ответный огонь по позициям украинских сил.

Спустя сутки руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выпустили заявления, в которых заявили об угрозе перехода украинскими военными линии соприкосновения. В этой связи они объявили об эвакуации женщин, детей и пожилых жителей в Россию.

Для отправки вынужденных переселенцев выделили автобусы и попросили тех, у кого есть собственные машины, взять дополнительных пассажиров.

Первым российским регионом, который принял беженцев, стала Ростовская область. Губернатор Василий Голубев обратился за федеральной помощью к президенту России Владимиру Путину.

Российский лидер отправил в регион временно исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна для организации мест по приему беженцев. Также президент поручил правительству направить в Ростовскую область деньги, чтобы каждый приехавший из Донбасса получил 10 тысяч рублей.

Люди продолжают приезжать до сих пор. Ростовская область стала только первым регионом, откуда жителей Донбасса продолжают отправлять в регионы России. По последним данным, число эвакуированных беженцев достигло 53 тысяч человек.

Победы и слезы ледяных королев

Одиночное женское фигурное катание стало зрелищным и скандальным видом спорта на завершившейся Олимпиаде в Пекине. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Она установила свой личный рекорд.



Серебряную медаль получила Александра Трусова, которая стала единственной спортсменкой, выполнившей пять четверных прыжков. Сразу после своего выступления фигуристка расплакалась и пообещала больше никогда не выходить на лед. После она объяснила, что рассчитывала на золото за счет своего уникального элемента, но судьи заметили у нее ряд ошибок, поэтому итоговый результат оказался 251,73 балла. Это также стало личным рекордом спортсменки.

Занимавшая первое место по итогам короткой программы Камила Валиева упала после выполнения акселя. В результате двух выступлений она стала только четвертой.

Всю Олимпиаду юная российская фигуристка находилась под жестким давлением. Все началось с того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре прошлого года, нашли запрещенное вещество. Сначала Валиеву отстранили от участия в соревнованиях, но она обжаловала это решение.



Тогда Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отстранить Валиеву от Олимпиады. Суд требование отклонил.

МОК пошел на принцип и отказался от награждения фигуристов командного турнира, где россияне, в том числе Валиева, заняли первое место. Организаторы отметили, что церемония награждения проводится не будет, если юная спортсменка займет одно из призовых мест.

Комментируя четвертое место Валиевой, заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова произнесла только одно слово: «Убили!».

В расширенном решении CAS говорится, что запрещенное вещество в допинг-пробе спортсменки, препарат триметазидин, мог попасть в ее организм через побочный продукт, который им загрязнился. Об этом свидетельствует низкая доля вещества, а также то, что все остальные анализы спортсменки оказались чистыми.

Лекарство принимал ее дедушка, который возил Камилу на тренировки. Однако представители WADA отметили, что родные не представили ни справок, ни рецепта, которые доказали бы, что родственник фигуристки покупал препарат для себя. Окончательную точку в вопросе поставит расследование Российского антидопингового агентства, которое пока еще продолжается.

Погас Олимпийский огонь

Источник фото: Twitter.com/Beijing2022

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершились. Российские спортсмены заняли девятое место с 32 наградами: шестью золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми медалями. Это новый рекорд по общему количеству наград на Зимней Олимпиаде для россиян. В последний раз они завоевали 30 медалей на Играх в Сочи. Президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков назвал выступление спортсменов успешным.



Самой неожиданной наградой российских спортсменов оказалось серебро за прыжки на лыжах с трамплина. Это первая медаль для нашей страны за 54 года. Ее принесли спортсмены Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня и Екатерина Аввакумова.

На церемонии закрытия флаг Олимпийского комитета России пронес лыжник Александр Большунов. В Пекине он завоевал свое третье олимпийское золото.

Официальное объявление об окончании зимней Олимпиады сделал президент МОК Томас Бах. Он передал флаг соревнований представителям Милана и Кортина-д’Ампеццо, которые примут Зимние Олимпийские игры 2026 года.

Россия дала ответ США

Россия подготовила ответ на ответ США по предложенным гарантиям безопасности. Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что документ занял 10 страниц. Он подчеркнул, что нужно продолжать переговоры.

После в беседе с журналистами Лавров отметил, что ответ обязательно опубликуют в свободном доступе.

«Нам стесняться нечего», — добавил он, намекнув на просьбу госсекретаря Энтони Блинкена не оглашать предложения США.

В подготовленном ответе говорится, что Россия не получила конкретных предложений на свои требования. Речь идет про отказ от расширения НАТО на восток, отказ от принятия в альянс Украины и Грузии, а также возвращение военной инфраструктуры к границам 1997 года.

Но Москва готова обсуждать предложения по мораторию на размещение ракет в странах Европы, а также о предотвращении столкновений в открытом море и воздухе во время проведения военных учений.

Отдельно в документе сказано, что деэскалация вокруг Украины возможна только при выполнении Киевом Минских соглашений и отказа стран Запада от поставок оружия.

Убийство у обочины

Туриста из Москвы зарезали в Карачаево-Черкесии. В конфликт с гостем республики вступил местный житель. Сначала разговор происходил на повышенных тонах, а потом началась драка, в ходе которой горец достал нож и ударил соперника в живот.

Друг убитого туриста рассказал, что местному мужчине не понравилось, что туристы остановились справить малую нужду. Но его друг ушел от дороги на несколько десятков метров в поле.

Следователи завели уголовное дело и объявили подозреваемого в расправе в розыск, а остальным туристам полицейские выделили охрану. Прощание с убитым москвичом прошло в это воскресенье в Красногорске.

«Вторжение», которого не было

Среда, 16 февраля, должна была стать днем «вторжения» России на Украину. Об этом заявили множество СМИ со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

«Наступления» российских войск нет до сих пор, но день «икс» напугал многих. С территории Украины массово улетели представители крупного бизнеса и ряд чиновников. Президент страны Владимир Зеленский потребовал от всех госслужащих вернуться домой в течении 24 часов. Он отметил, что на его просьбу предоставить доказательства вторжения российских войск ему так ничего и не дали. В результате Зеленский объявил 16 февраля Днем единения украинцев.

Западные СМИ между тем ждали нападения. Агентство Reuters даже запустило стрим из центра Киева. Его остановили, когда к камере подлетел дрон с объявлением «Продам гараж».

Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила западные СМИ огласить весь список дат «нападения» на Украину на весь год, так как ей надо планировать отпуск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации президента «ночь вторжения» на Украину провели дома и спали. На работу объявление о начале «военных действий» никак не повлияло

Гости Путина

Президент России Владимир Путин принял сразу несколько иностранных гостей на этой неделе. Первым к российскому лидеру приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Их беседа продолжалась более трех часов. Подробности политики сообщили в ходе пресс-конференции.

В финальной части беседы Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом. Как после пояснил Шольц, российский лидер вспомнил историю с бомбежками войсками НАТО Югославии. Альянс действовал без санкции Совета Безопасности ООН. Канцлер Германии отметил, что ситуация на Балканах и на юго-востоке Украины совершенно не сравнима. Так как в Югославии альянс как раз и пытался предотвратить массовую резню.

Отдельно Путин коснулся ответа США и НАТО по гарантиям безопасности. Он отметил, что ответа на три базовых российских требования нет. Но некоторые встречные предложения Россия готова обсуждать, в частности, вопрос о размещении ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что Россия не хочет войны и именно поэтому выступила с предложениями о равной безопасности для всех.

Также российский лидер впервые прокомментировал обращение депутатов Госдумы о признании ЛНР и ДНР. Он пояснил, что парламент представляет интересы избирателей. Но сам он считает, что решить проблему Донбасса можно только при выполнении Украиной Минских соглашений.

Вторым гостем президента России стал лидер Бразилии Жаир Болсонару. В отличие от европейских политиков, он согласился сдать ПЦР-тест, поэтому сидел рядом с Путиным и даже пожал ему руку. Главы государств обсудили взаимные торговые отношения и наращивание инвестиций.

Последним гостем Владимира Путина стал белорусский лидер Александр Лукашенко. В первый день главы государств обсудили шаги для продолжения строительства Союзного государства, санкции Запада и совместную работу в свете активности НАТО около границ. На следующий день Путин и Лукашенко следили за пусками межконтинентальных и крылатых ракет в ходе проводимых учений.

Голодные младенцы из московской квартиры

Восьмимесячных братьев-близнецов нашли в квартире на востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, детей оставили без еды. В тяжелом состоянии мальчиков госпитализировали в больницу.

Мать истощенных детей заявила, что кормила их регулярно, но она не знает, как доказать этот факт. На вопрос о том, почему врачи оценили состояние детей как тяжелое, женщина объяснила, что у одного из братьев порок сердца.

По словам соседей, семья не пьющая, вполне адекватная. Мать никогда не кричала на детей. Но следователи выяснили другие факты. Они завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух малолетних. В ведомстве заявили, что после рождения близнецов родители издевались над ними физически и психологически. По решению суда родителей взяли под стражу до 16 апреля.