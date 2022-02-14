Зеленский объявил 16 февраля «Днем единения» вместо дня «великой войны» с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации, в котором впервые прокомментировал сообщения американских СМИ о начале «великой войны» 16 февраля. Видео опубликовали в Fасеbook офиса президента Украины.

Зеленский заявил, что жителей Украины уже не первый месяц пугают «великой войной», назначая дату военного вторжения. Это происходит уже не в первый раз и пока эта информация ни разу не подтвердилась. Украинский лидер отметил, что сегодня страна чувствует свою силу, какой у нее раньше не было.

«Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — подчеркнул Зеленский

Он напомнил, что США и Великобритания ожидают нападения России на Украину в ближайшую среду, 16 февраля. Украинский лидер подчеркнул, что подписал указ о проведении в эту дату «Дня единения».

«В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что жители страны хотят свободы и готовы за нее бороться. Сдаваться украинцы не умели никогда, учиться этому не собираются. Зеленский добавил, что все государственные служащие, которые уехали или планируют уехать, должны вернуться домой в течении суток.

Это уже третье обращение президента Украины Владимира Зеленского нации с начала года. В первый раз, 19 января, он призывал не верить слухам о российском вторжении, спустя шесть дней он подчеркнул, что ситуация в стране находится под контролем властей.

О том, что подтверждения готовности России к нападению на Украину не существует, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он отметил, что причин для нагнетания обстановки и паники нет.

Сообщения о том, что Россия нападет на Украину 16 февраля появилась в американских СМИ, которые ссылались на источники в Белом доме. Зеленский уже прямо обращался к американскому лидеру Джо Байдену и журналистам западных стран с требованием представить ему доказательства будущей эскалации.

Отрицали сообщения о подготовке нападения на Украину и официальные лица России. Военные, дипломаты и представители Кремля неоднократно говорили, что никакой военный конфликт с соседней страной не готовится. Нагнетанием обстановки занимаются западные СМИ и политики, которые используют эту ситуацию для наращивания сил около российских границ.