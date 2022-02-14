Украинские олигархи массово покинули страну чартерными рейсами

Украинские олигархи и представители бизнеса прикидают страну чартерными рейсами. Об этом сообщило издание «Украинская правда». По его данным, 13 февраля из страны вылетели порядка 20 чартеров и частных самолетов.

«Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. По данным УП от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича» — сообщил сайт издания.

Еще восемь предпринимателей, в числе которых есть и депутаты Верховной рады, покинули страну ранее.

В последнее время от представителей стран Запада и со стороны украинских властей звучат заявления, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину. На минувшей неделе, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что российские войска начнут вторжение в страну до завершения Олимпиаду в Пекине.

Американский президент Джо Байден назвал конкретную дату наступления: 16 февраля. При этом никаких доказательств готовящейся военной акции они не привели. РФ не раз отрицала такие обвинения и называла подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. В Кремле подчеркивали, что России не нужна война.