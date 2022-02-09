Странный тест и препарат для сердца. Главное о непонятном в допинг-скандале с Камилой Валиевой

Юную фигуристку Камилу Валиеву обвинили в положительном тесте на допинг. Из-за этого сборная России по фигурному катанию рискует лишиться золотой медали на Олимпиаде. Что известно о допинг-скандале к этому часу — в материале «360».

Утром 7 февраля 15-летняя фигуристка из России Камила Валиева первая в истории выполнила четверной прыжок на Олимпийских играх. В общей сложности за произвольную программу юная спортсменка набрала 178,92 балла. Во время проката Валиева также установила четыре рекорда и заняла первое место. Американские и японские спортсмены оказались на втором и третьем местах соответственно.

Чуть позже издание Inside the Game сообщило, что Олимпийский комитет перенес церемонию награждения российских спортсменов якобы из-за спорного допинг-теста одного из членов команды. Эксперты комитета заявили, что им нужно провести ряд юридических консультаций.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) данную ситуацию никак не прокомментировали. Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина в беседе с ТАСС предложила дождаться официальных комментариев.

«Ждем официальной информации по этому вопросу», — заявила она.

Внезапный пропуск тренировки и плановый выходной

Уже 9 февраля журналистка USA Today Кристин Бреннан сообщила, что четверо российских спортсменов (Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов) не вышли на тренировку.

Чуть позже тренер Марка Кондратюка Светлана Соколовская дала комментарий изданию Sports.ru. Она сообщила, что пропуск ее подопечным тренировки является плановым. Сегодняшний день в расписании Марка Кондратюка, по ее словам, выходной. Аналогичное объяснение дала и тренер по фигурному катанию Тамара Москвина. Ее спортсмены — Анастасия Мишина и Александр Галлямов также восстанавливали силы после командного турнира.

«Ничего не знаю, кроме того, что обе мои пары сегодня не выходили на лед, потому что у них выходной. Это было запланировано», — заявила она.

Уже днем о новости, связанной с допинг-скандалом, узнал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во время беседы с журналистами он призвал всех сохранять спокойствие и дождаться официальной информации.

Риск потерять золото в командном турнире

Уже во второй половине дня все то же издание Inside the Games выпустило новость с заявлением, что допинг якобы был обнаружен в крови Камилы Валиевой. Согласно данным The Guardian, вещество, которое якобы нашли у юной фигуристки, не может влиять на результаты соревнований. По некоторым источникам, тест на допинг спортсменка якобы сдала в декабре. Вещество, которое предположительно нашли в крови Валиевой, не влияет на повышение спортивных результатов.

Вечером 9 февраля издание «Спорт-экспресс» заявило, что располагает информацией о том, что юную спортсменку могут отстранить от соревнований и не допустить к личному турниру в одиночном катании. При этом сборную могут лишить всех медалей, завоеванных ранее в командном турнире. Позже СМИ опубликовало опровержение.

Запрещенный препарат для сердца

Издание РБК, в свою очередь, отметило, что в допинг-тесте Валиевой был обнаружен триметазидин. Данный препарат запрещен с 2015 года. Его используют для лечения кардиологических проблем.

По мнению врача сборной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина с 2011 по 2013 года, врача-терапевт Андрея Звонкова, найденный у Валиевой препарат улучшает кровообращение и уменьшает потребность миокарда в кислороде. Как правило, его назначают пожилым для облегчения работы сердца и головы.

«15-летней девочке не совсем понятно, с какой целью был назначен», — добавил он в беседе с «360».

Спортивный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с RT, в свою очередь, напомнила, что спортсмены, которые представляют Россию на Олимпиаде, очень юны. Поэтому она категорически не верит слухам о допинге и считает, что все российские участники состязаний «чистые».