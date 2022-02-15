Госдума приняла проект постановления о признании ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы большинством голосов поддержали проект обращения к президенту России о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что депутаты проголосовали за первый вариант обращения. Это означает, что обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР направят незамедлительно.

Вторая версия документа предполагала одобрение МИД, правительством и профильными ведомствами.

«На пленарном заседании депутаты приняли решение направить президенту обращение рассмотреть вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», — написал Володин.

Спикер подчеркнул, что власти Украины не соблюдают Минские договоренности, что ставит под угрозу жизнь и безопасность россиян, проживающих в Донбассе.

Депутат от фракции КПРФ Казбек Тайсаев в ходе обсуждения проекта заявил, что россияне полностью поддержат это постановление.

«Я уверен, что народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты. Речь идет о том, что более 600 тысяч человек в Донбассе являются гражданами России. Мы обязаны по Конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей», — заявил он.

По мнению депутатов, признание самопровозглашенных республик станет основанием для обеспечения гарантий безопасности и защиты их жителей от внешних угроз. Кроме того, это станет началом процесса мирового признания независимости обеих республик.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР расценят как выход из Минских соглашений.