Двух голодных младенцев нашли в заброшенной квартире в Москве

Восьмимесячных мальчиков нашли в запущенной квартире на востоке Москвы. По предварительным данным, им некоторое время не давали есть. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Ночью в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Источник: пресс-служба прокуратуры Москвы

Перовская межрайонная прокуратура проведет проверку. Во время нее установят причины и обстоятельства случившегося. Правоохранительные органы дадут оценку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних, в частности, действиям родителей. Известно, что маму и папу близнецов ранее лишили родительских прав в отношении других детей.

При наличии оснований по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.