Друзьям убитого в КЧР туриста выделили охрану

Друзьям туриста, которого зарезали в Карачаево-Черкесии, предоставили охрану. Об этом «360» сообщил знакомый погибшего, руководитель движения «МотоРоссия» Андрей Иванов.

«Ребята приехали в Минеральные Воды, поехали на маршрутке в Архыз. По пути попросили водителя остановиться, чтобы справить нужду. Человек вышел из маршрутки отошел на обочину», — рассказал Иванов.

В этот момент, по его словам, к ним подлетела белая машина, оттуда вышли два местных жителя и набросились на туриста с оскорблениями. Остальные мужчины вышли из маршрутки и попытались их успокоить. Они извинились, но их оппонентов это не устроило. Между ними завязалась потасовка.

«[В драке] выхватили нож и пырнули человека. Потом прыгнули в машину и уехали в неизвестном направлении. Мы надеемся на полицию. Полиция предоставила [туристам] охрану со словами: „Чтобы вас там не убили“», — добавил Иванов.

Близкий друг погибшего, который был свидетелем произошедшего, в беседе с «360» сказал, что с ним и остальными туристами все в порядке. Он добавил, что мужчина, которого пырнули ножом, был женат, у него осталась супруга, две несовершеннолетние дочери и мать. Увлекался мотоциклами и сноубордами.

«Людям были принесены извинения, что, как выяснилось, так не принято делать. Им этого не хватило. Они захотели нечто большего, <…> получилось, что жизнь человека», — сказал он, вспоминая подробности драки.

По его словам, машина с напавшими ехала по встречной полосе. Ехавшие в ней люди специально развернулись и подъехали к ним. Сейчас полиция продолжает поиски подозреваемого в преступлении. Возбуждено дело об убийстве.