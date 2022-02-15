«Нам стесняться нечего». Лавров пообещал раскрыть ответ России США и НАТО о гарантиях безопасности

Россия не намерена скрывать ответ на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с польским коллегой Збигневом Рау.

Министр подчеркнул, что в открытом доступе ответ появится в ближайшее время после соблюдения технически-протокольных вещей.

«Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего», — заявил Лавров.

Он напомнил, что вчера представил ответ США и НАТО на их предложения по гарантиям безопасности президенту России Владимиру Путину. Российский лидер одобрил подготовленный документ.

Лавров добавил, что предложения России играют важную роль для деэскалации. Но эффективными эти шаги окажутся, только при условии, если западные страны прекратят считать принцип безопасности свободой военных альянсов.

Россия получила ответы от США и НАТО на предложенные гарантии безопасности 26 января. Американцы просили не предавать документы публичности, но после госсекретарь США Энтони Блинкен и глава НАТО Йенс Столтенберг перечислили основные положения.