Путин заявил, что Россия не хочет войны

Россия выдвинула предложения по гарантиям безопасности, так как не хочет войны в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщил «Интерфакс».

Российский лидер подчеркнул, что переговоры по гарантиям безопасности должны обеспечить равные условия по сохранению мира для всех, включая Россию.

«По поводу того, хотим мы этого или нет. Конечно нет», — заявил Путин, отвечая на вопрос о возможности возникновения военных действий на территории Европы.

«Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», — добавил президент.

Отвечая на возражение Шольца, что он не представляет себе боевые действия в современной Европе применительно к ситуации вокруг Украины, Путин напомнил ему бомбежку Югославии войсками НАТО.

«Мы ведь с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии», — заявил президент. Он подчеркнул, что военный альянс действовал без санкции Совета безопасности ООН.

Путин подчеркнул, что Россия стремится к переговорам и решению поставленных задач только дипломатическим путем. Он отметил, что страна готова вести диалог и по другим вопросам, которые содержатся в ответах США и НАТО на предложения по гарантиями безопасности, но только в комплексе с теми условиями, которые имеют для России первостепенное значение.

Пока полученные предложения от Вашингтона и альянса не дали ответа на базовые гарантии, которые просила Россия.

«В представленных ответах тем не менее присутствует, как мне докладывал вчера министр иностранных дел, ряд соображений, которые мы не только не против обсуждать, а, по сути дела, мы их в свое время и предлагали нашим партнерам в предыдущие годы», — отметил президент России. Путин пояснил, что речь идет об ограничении по ракетам меньшей и средней дальности и вопросах военной транспарентности.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена опубликовать подготовленный ответ для США и НАТО на их предложения по проектам гарантий безопасности. Он подчеркнул, что России нечего скрывать по этим вопросам.