Россияне обновили свой медальный рекорд на зимних Играх

Сборная России заняла девятое место в неофициальном командном зачете на Олимпийских играх в Пекине. На счету наших спортсменов 32 медали.

Россияне обновили собственный рекорд по числу выигранных наград на зимних ОИ. Предыдущий был установлен на Олимпиаде в Сочи, тогда сборная завоевала 30 медалей.

На Играх в Пекине национальная команда выиграла шесть золотых медалей, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков назвал успешным результат россиян на Олимпиаде-2022.

«Я думаю, это успешные Игры для наших ребят, успешное выступление. Мы перед Играми предполагали, что можем побороться за 30 медалей, прогноз совпал», — процитировал его ТАСС.

Сегодня хоккейная сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 1:2 и завоевала серебро. Победителями в неофициальном медальном зачете стали норвежцы. Они выиграли 37 медалей.