Большунов выиграл золото в марафоне на ОИ в Пекине. У Якимушкина серебро

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Иван Якимушкин стал обладателем серебряной медали.

Теперь Большунов трехкратный олимпийский чемпион. Третьим сегодня к финишу пришел норвежец Симен Крюгер.

Мужской лыжный марафон сегодня перенесли на час из-за сильно мороза и ветра. По этой же причине дистанцию гонки сократили с 50 до 30 километров. Спортсмены стартовали в 10:00 по московскому времени.

Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.