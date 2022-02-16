Сосед рассказал о матери голодных младенцев, найденных в Москве

Женщине, которая оставила своих маленьких сыновей без питания, около 35 лет. У нее также есть и другие дети, они всегда выглядели нормально. Об этом «360» рассказал живущий в этом доме москвич — Виктор Васильевич.

«Нормальная [семья]. Как их можно судить? Мать молодая — лет 35, наверное. Там и пацаны, и девчонки — много. Если ходили, то чистенькие всегда», — заявил он.

В подъезде, где живет многодетная семья, стоит несколько колясок.

Мужчина добавил, что семья живет в четырехкомнатной квартире. По его словам, родители детей не пьют и нормально с ними обращаются.

«Она никогда не кричала на них», — отметил сосед.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в доме на улице Плеханова нашли восьмимесячных братьев-близнецов, которых долго не кормили. Младенцев госпитализировали в тяжелом состоянии.

Их мать заявила, что кормила сыновей, но не знает, как это доказать.

«Я детей кормила. Ну вот как вам доказать, что я их кормила. У меня [один из детей] когда заболел, кашель сильный был у малыша, он кроме питья, я сок давала, он кроме сока ничего не пил», — сказала она.

Женщина добавила, что у одного из мальчиков врожденный порок сердца. В отношении родителей открыли уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании.