Камила Валиева стала четвертой в турнире после произвольной программы

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой на Олимпийских играх. Во время проката произошло падение после акселя. Судьи поставили ей 141,93 балла.

В произвольной программе спортсменка продемонстрировала четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа, каскад из четверного и тройного тулупов, ойлера и тройного сальхова.

По сумме баллов Валиеа набрала 224,09 балла и заняла четвертое место.

После короткой программы Валиева была лидером соревнований. За ней следовала Анна Щербакова, на четвертой строчке была Александра Трусова. Последняя представила рекордную заявку на произвольной программе и сегодня впервые в истории сделала пять четверных прыжков на льду.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) ранее заявляли, что в случае, если Валиева установит новый мировой рекорд, организация посчитает этот результат предварительным из-за допингового скандала. В пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.