Украина и республики Донбасса пошли на эскалацию. Под обстрелом оказались мирные жители

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из тяжелого вооружения по населенным пунктам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). По данным Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), стрельба началась рано утром и продолжается до сих пор. Минобороны Украины заявило, что первыми на нарушение пошли донбасские республики.

Неспокойное утро

Украинские военные открыли стрельбу около 05:32 часов, сообщили в СЦКК. В зону поражения попали четыре населенных пункта ДНР и пять населенных пунктов ЛНР. Для обстрела использовали минометы и гранатометы различных типов, в том числе крупнокалиберное оружие.

По данным управления народной милиции ДНР, 17 февраля украинские войска нарушили режим перемирия 21 раз. Ранение получила жительница поселка Старомихайловка на западе Донецка. Повреждения получили два жилых дома.

Представители ЛНР в СЦКК заявили, что в результате действий украинских силовиков повреждения получили газопровод, линия электропередачи и три жилых дома. Еще в восьми выбиты стекла. Жители населенных пунктов Донецкий и Раевка спрятались от взрывов в подвалах.

Представители ДНР и ЛНР отметили, что они открыли ответную стрельбу для подавления огневых средств противника и защиты гражданского населения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили, что под огнем оказалась станица Луганская. Местных жителей эвакуировали в убежище. Ранения получили два местных жителя и один военный. Несколько снарядов попали в детский сад. Половина населенного пункта осталась без электричества. Также повреждения получило здание школы в поселке Врубовка.

О том, что обстрелы были самыми интенсивными за последнее время, свидетельствуют данные отчета мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

«В Донецкой области миссия зафиксировала 189 нарушений режима прекращения огня, включая 128 взрывов. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 24 нарушения. В Луганской области миссия зафиксировала 402 нарушения режима прекращения огня, включая 188 взрывов. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 129 нарушений», — говорится в сообщении.

Для сохранения паритета миссия не указывает, какая из сторон допустила нарушения режима прекращения огня.

Жизнь под обстрелом

Украинские военные выпустили 15 снарядов по селу Николаевка на территории ЛНР. Как рассказали местные жители Луганскому информационному центру, в последний раз такой сильный обстрел был осенью прошлого года.

«Снаряд упал возле дома, но трясло так, что аж стены дрожали. Осколками мне разбило балкон, окна, двери, мебель», — рассказала жительница села Анна Михайлова. Она отметила, что военные действия начались очень неожиданно. По ее словам, несмотря на то, что село находится на линии соприкосновения этот район республики считается тихим.

Видео с места событий в своем Telegram-канале опубликовало РИА «Новости».

Жительница Анна Лебедева заявила, что взрывы раздались днем, а не утром. В это время дети находились в школе и детсаду, поэтому большого количества жертв удалось избежать. Она отметила, что взрывная волна от снаряда выбила в доме все окна.

Житель поселка Гольмовский под Горловкой Вадим Рудавин рассказал РБК, что первые выстрелы раздались около 09:00 и продолжались два часа. Он отметил, что паники среди жителей не было, так как основной удар приняли западные населенные пункты.

«Поселок живет обычной жизнью. Автобусы ходят, магазины работают», — добавил он.

На линии соприкосновения Украины и самопровозглашенных республик с 27 июля 2020 года действует режим прекращения огня. Стороны несколько раз нарушали достигнутые договоренности. Вернуться к перемирию решили в конце декабря 2021 года.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о прекращении боевых действий на линии соприкосновения и отведения тяжелых видов вооружения от близких населенных пунктов. Последние договоренности продержались чуть больше месяца. В начале февраля ВСУ снова открыла стрельбу по территориям самопровозглашенных регионов.