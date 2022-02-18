Активность НАТО, гарантии безопасности и санкции. О чем говорили Путин и Лукашенко в Кремле

Президент РФ Владимир Путин провел первую в этом году встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле. На повестке были вопросы строительства Союзного государства, санкции Запада, требования по гарантиям безопасности и действия России и Белоруссии в свете активности НАТО.

Путин, поприветствовав Лукашенко, отметил, что прошлый год в плане совместного сотрудничества двух стран вышел достаточно продуктивным, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы, во-первых, серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства: наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет, собственно говоря, давно уже развитие по очень многим из этих направлений», — сказал президент России.

Он также напомнил, что стороны приняли концепцию миграционной политики, Военную доктрину. Словом, была проделана очень большая работа.

«Но что больше всего радует — это то, что активно развивается экономика. Я посмотрел, все-таки солидный рост: 30 с лишним процентов — 35, по-моему, 38 даже с лишним, — и почти 35 миллиардов долларов [товарный] оборот», — заметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что это очень хороший показатель, за которым стоит создание новых рабочих мест.

Путин также пожелал Лукашенко успешно провести референдум по изменению конституции республики, который должен пройти 27 февраля.

Отдельно президент РФ высказался о санкциях ряда стран против России и Белоруссии. Эти ограничительные меры нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах, добавил он.

В свете нарастающей активности НАТО Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие. Президент РФ подчеркнул, что Россия готова идти на переговоры с США и НАТО, но только в комплексе с рассмотрением приоритетных для нее требований безопасности, сообщила kp.ru.

По его словам, США и другие страны НАТО пока не настроены адекватно воспринимать стержневые требования РФ по безопасности. Он также коснулся темы обстановки в Донбассе. По словам Путина, украинским властям нужно сесть за стол с представителями народных республик.