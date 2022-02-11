МОК подал апелляцию на решение об отмене отстранения Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отменить временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

«МОК подал апелляцию в CAS на решение о снятии временного отстранения. Решение о результате российских фигуристов в командном турнире может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела», — привел ТАСС заявление ITA.

Теперь суду предстоит принять решение по спортсменке до 15 февраля, перед началом соревнований по женскому одиночному катанию.

Пробы Валиевой на допинг показали положительный результат на триметазидин. Сначала спортсменку отстранили от участия в Играх, но после ей позволили продолжить соревнования.