WADА не хватило доказательств невиновности Валиевой в допинг-скандале

Вещественных доказательств того, что российская фигуристка Камила Валиева не употребляла вещество триметазидин, не было. Об этом заявили представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS), где решался вопрос об отстранении спортсменки. Текст содержится в мотивировочной части решения CAS.

Представители WADA напомнили, что бремя доказательства своей невиновности лежит на спортсмене, поэтому он должен представить фактические доказательства, а не только свои слова.

Обвинители заявили, что на заседании не представили справок или рецептов дедушки фигуристки, которые подтвердят, что он покупал препарат для себя. Также представители агентства усомнились, что обнаруженная концентрация запрещенного вещества в допинг-пробе Валиевой попала туда через «загрязненные» лекарством воду или продукт.

Однако CAS встал на сторону спортсменки. В резолютивной части решения сказано, что доля вещества в допинг-пробе оказалась очень низкой для нужного спортсмену эффекта. Кроме того, все остальные анализы оказались чистыми.

Мать спортсменки указала, что лекарство с содержанием триметазидина употреблял ее дедушка после операции на сердце. Он же постоянно возил Камилу на тренировки.

Положительную допинг пробу Камилы Валиевой взяли в конце декабря. Но объявили о результатах только в феврале. Российское антидопинговое агентство отстранило спортсменку от участия в Олимпийских играх, но она смогла обжаловать это решение.

С таким положением не согласились WADA, Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев — они обратились с апелляцией в Спортивный арбитраж с требованием отменить разрешение Валиевой участвовать в соревнованиях.

В последнем выступлении фигуристка допустила несколько ошибок и заняла только четвертое место. Многие эксперты не исключили, что причиной стал стресс, которому подверглась юная фигуристка.