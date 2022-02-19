Названа дата прощания с убитым в КЧР москвичом

Прощание с убитым в Карачаево-Черкесии туристом из Москвы Олегом Албеговым пройдет в воскресенье, 20 февраля. Церемонию решили провести в Красногорске.

«Из жизни трагически ушел наш друг, человек, стоявший у истоков программы помощи на дорогах, Олег „МотоКуджи“. Обстоятельства гибели известны многим. Это ужасная ситуация, но ничего не вернуть. Друзья и близкие смогут попрощаться с Олегом завтра в воскресенье, 20 февраля», — сообщили в группе «МОТОМОСКВА Это наш город!» во «ВКонтакте».

Сбор на церемонию прощания назначили на 09:45. Все желающие отправить мужчину в последний путь могут прийти к красногорскому моргу на улице Карбышева.

«У нас будет 30 минут на прощание. В 10:45 Митинский крематорий. Прощание 20 минут», — уточнили в сообществе.

По информации следователей, 16 февраля московские туристы отправились на машине в сторону поселка Архыз. Во время остановки у станицы Кардоникская к путешественникам подъехала машина с двумя местными жителями. В какой-то момент вспыхнул конфликт, переросший в драку. В итоге один их мужчин ударил туриста в живот, после чего пострадавший скончался по дороге в больницу. Подозреваемого уже задержали.