Reuters остановило стрим о «военном вторжении» из-за предложения купить гараж

В стрим агентства Reuters «Взгляд на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса» попало объявление о продаже гаража с телефонным номером посольства РФ. Трансляцию после этого остановили.

Рекламу днем 16 февраля неизвестные закрепили на дроне и подняли на уровень камеры Reuters, сообщило агентство УНИАН.

«Продам гараж на Соломе — 0442440961», — гласил текст объявления.

Обслуживание указанного в нем телефона, уточнили в материале, приостановлено. Номер указан в качестве контактного на странице локации российского посольства в Google.

Многие западные СМИ назвали ночь с 15 на 16 февраля датой возможного «вторжения» России на Украину. До этого в иностранной прессе появлялись схемы «нападения» и другие фейковые новости.

После «дня X» подобных публикаций меньше не стало. Несмотря на отсутствие российских войск в Киеве, журналисты продолжили нагнетать обстановку. Дошло до того, что президента РФ Владимира Путина сравнили с Гитлером и приписали ему желание завоевать в том числе входящие в ЕС страны.