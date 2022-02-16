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    16 февраля 2022, 21:44

    Reuters остановило стрим о «военном вторжении» из-за предложения купить гараж

    УНИАН: трансляцию Reuters остановили после объявления о гараже

    Александра Ломейко

    В стрим агентства Reuters «Взгляд на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса» попало объявление о продаже гаража с телефонным номером посольства РФ. Трансляцию после этого остановили.

    Рекламу днем 16 февраля неизвестные закрепили на дроне и подняли на уровень камеры Reuters, сообщило агентство УНИАН.

    «Продам гараж на Соломе — 0442440961», — гласил текст объявления.

    Обслуживание указанного в нем телефона, уточнили в материале, приостановлено. Номер указан в качестве контактного на странице локации российского посольства в Google.

    Многие западные СМИ назвали ночь с 15 на 16 февраля датой возможного «вторжения» России на Украину. До этого в иностранной прессе появлялись схемы «нападения» и другие фейковые новости.

    После «дня X» подобных публикаций меньше не стало. Несмотря на отсутствие российских войск в Киеве, журналисты продолжили нагнетать обстановку. Дошло до того, что президента РФ Владимира Путина сравнили с Гитлером и приписали ему желание завоевать в том числе входящие в ЕС страны.