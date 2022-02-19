Появились кадры пусков межконтинентальных и крылатых ракет в ходе учений

Все выпущенные ракеты в рамках плановых учений сил стратегического сдерживания поразили свои цели. Кадрами запусков поделилось Министерство обороны России.

В испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области военные провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Она поразила цель на полигоне Кура, расположенном на Камчатке.

Крылатые ракеты воздушного базирования, запустили стратегические ракетоносцы Ту-95мс, поразив цели на полигонах Пембой в Республике Коми и Кура.

Также Военно-космические силы провели пуск гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Выпущенная с находящегося в Баренцевом море крейсера «Карелия» ракета «Синева» успешно поразила цель на полигоне Кура.

Корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов запустили гиперзвуковую ракету «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр», которые успешно поразили морские и наземные мишени.

На полигоне Капустин Яр успешно провели запуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».

Старт учениям дал президент России Владимир Путин. За запусками он наблюдал вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко из ситуационного центра. В ходе учений Минобороны проверило подготовку военных, отвечающих за военное управление боевых расчетов, а также военных кораблей и ракетоносцев.

В учениях приняли участие силы Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Все поставленные задачи для проведения учений сил стратегического сдерживания участники выполнили в полном объеме.