«Больше никогда не выйду на лед». Трусова разрыдалась после завершения турнира на ОИ

Российская фигуристка Александра Трусова после завершения соревнований в произвольной программе на Олимпиаде разрыдалась и заявила, что больше не выйдет на лед. Спортсменка завоевала серебряную медаль и впервые в истории Игр показала на льду пять четверных прыжков.

«Я больше никогда не выйду на лед, никогда!» — заявила фигуристка, плача.

Вероятно, Трусову не устроили итоги турнира, ей дали второе место.

«У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Я ненавижу спорт! Я больше никогда не выйду на лед!» — сказала она.

Первое место выиграла россиянка Анна Щербакова. Камила Валиева стала только четвертой. Ее выступление на Олимпиаде было омрачено скандалом из-за положительной допинг-пробы. Когда Спортивный арбитражный суд все-таки разрешил Валиевой участвовать в соревнованиях, она призналась, что за последние дни она эмоционально вымоталась.