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    17 февраля 2022, 17:51

    «Больше никогда не выйду на лед». Трусова разрыдалась после завершения турнира на ОИ

    Трусова заявила, что больше никогда не выйдет на лед

    Ольга Назаркина

    Российская фигуристка Александра Трусова после завершения соревнований в произвольной программе на Олимпиаде разрыдалась и заявила, что больше не выйдет на лед. Спортсменка завоевала серебряную медаль и впервые в истории Игр показала на льду пять четверных прыжков.

    «Я больше никогда не выйду на лед, никогда!» — заявила фигуристка, плача.

    Вероятно, Трусову не устроили итоги турнира, ей дали второе место.

    «У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Я ненавижу спорт! Я больше никогда не выйду на лед!» — сказала она.

    Первое место выиграла россиянка Анна Щербакова. Камила Валиева стала только четвертой. Ее выступление на Олимпиаде было омрачено скандалом из-за положительной допинг-пробы. Когда Спортивный арбитражный суд все-таки разрешил Валиевой участвовать в соревнованиях, она призналась, что за последние дни она эмоционально вымоталась.