Россия впервые с 1968 года взяла медаль Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина

Россия завоевала серебро командном микс-турнире в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Эта медаль для страны является первой за 54 года.

Серебряную медаль в этом виде спорта завоевали спортсмены Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня и Екатерина Аввакумова. На первом месте в данной дисциплине оказалась Словения, а на третьем — Канада.

Последний раз Россия завоевывала медаль в прыжках на лыжах с трамплина в 1968 году. Тогда советский лыжник Владимир Белоусов принес стране золото.

В данный момент российские спортсмены занимают второе место в командном зачете на Олимпиаде. Утром 7 февраля отечественные фигуристы завоевали золото в командном турнире.