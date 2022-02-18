Власти ДНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о начале централизованной эвакуации жителей ДНР в Россию. По его словам, в первую очередь вывезут женщин, детей и людей пожилого возраста.

Пушилин заявил, что в Ростовской области есть места для приема и размещения граждан республики. Подготовиться к эвакуации сотрудников должны и донецкие предприятия. Причина массовой эвакуации — обстрелы и обострение ситуации на границе с Украиной.

По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о наступлении на ДНР и ЛНР в самое ближайшее время.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 17 февраля открыли огонь из тяжелого вооружения по населенным пунктам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). По данным Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), стрельба началась рано утром и продолжается до сих пор. Минобороны Украины заявило, что первыми на нарушение пошли донбасские республики.