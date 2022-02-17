Фигуристка Трусова рассказала о несбывшейся надежде на Олимпиаде

Занявшая второе место на Олимпийских играх в женском одиночном катании фигуристка Александра Трусова расплакалась в беседе с журналистами. Она заявила, что ее надежды на золотую медаль благодаря пяти четверным прыжкам не оправдались. Об этом сообщило РИА «Новости».

Она напомнила, что три года не выигрывала, поэтому ставила перед собой все более сложные задачи.

«Я три года уже не выигрывала главные соревнования. Списывала это на то, что пытаюсь достичь какой-то цели, то есть ставила себе все больше четверных. И думала, что когда я к этому приду, то выиграю. Этого не случилось, поэтому я расстроилась», — призналась в слезах фигуристка.

Она подчеркнула, что очень долго шла к выполнению сложного элемента, поэтому в целом своим выступлением она довольна. Трусова отметила, что ее вдохновил олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Натан Чен, на которого она старалась равняться.

Александра Трусова на Олимпийских играх впервые исполнила пять четверных прыжков. По итогам выступлений она набрала 251,42 балла, что стало ее личным рекордом. Но ее обошла выступившая за ней Анна Щербакова.