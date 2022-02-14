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    14 февраля 2022, 19:03

    Зеленский назвал отъезд украинских олигархов приговором

    Зеленский — об отъезде олигархов с Украины: «Приговор для себя они уже сделали»

    Анатолий Минкин

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал приговором срочный выезд из страны олигархов на фоне появившихся сообщений о скором «российском вторжении». Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Трансляция выступления доступна на странице офиса президента Украины в Facebook.

    Зеленский назвал отъезд украинских олигархов приговором

    Саму ситуацию с отъездом представителей крупного бизнеса из страны Зеленский назвал большой проблемой.

    «Я считаю, что приговор для себя они уже сделали», — заявил президент Украины.

    Зеленский отметил, что сейчас его больше интересуют политики и депутаты, которые выехали с Украины. Он подчеркнул, что дает им 24 часа на возвращение домой, в противном случае власти «сделают выводы».

    Украинский лидер подчеркнул, что, по его данным, из страны 13 февраля вылетело 30 самолетов.

    «Думаю, что на Украине остаются надежные граждане. Я хочу их всех поблагодарить», — добавил Зеленский.

    Он подчеркнул, что он сам и его семья покидать Украину в ближайшее время не планируют, так как это важно для страны и общества.

    Накануне Зеленский потребовал предоставить доказательства скорого вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что иностранные СМИ сообщают о начале эскалации конфликта, запланированного на 16 февраля, но при этом никто не представил ни одного доказательства.

    В России сообщения о подготовке к военным действиям против Украины неоднократно опровергали. Представитель Генштаба Вооруженных сил России Станислав Гаджимагомедов отметил, что целями Запада для нагнетания обстановки стало желание нарастить военную группировку около российских границ и подтолкнуть Украину к силовому решению вопроса с Донбассом.