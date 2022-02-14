Зеленский назвал отъезд украинских олигархов приговором

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приговором срочный выезд из страны олигархов на фоне появившихся сообщений о скором «российском вторжении». Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Трансляция выступления доступна на странице офиса президента Украины в Facebook.

Саму ситуацию с отъездом представителей крупного бизнеса из страны Зеленский назвал большой проблемой.

«Я считаю, что приговор для себя они уже сделали», — заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что сейчас его больше интересуют политики и депутаты, которые выехали с Украины. Он подчеркнул, что дает им 24 часа на возвращение домой, в противном случае власти «сделают выводы».

Украинский лидер подчеркнул, что, по его данным, из страны 13 февраля вылетело 30 самолетов.

«Думаю, что на Украине остаются надежные граждане. Я хочу их всех поблагодарить», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что он сам и его семья покидать Украину в ближайшее время не планируют, так как это важно для страны и общества.

Накануне Зеленский потребовал предоставить доказательства скорого вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что иностранные СМИ сообщают о начале эскалации конфликта, запланированного на 16 февраля, но при этом никто не представил ни одного доказательства.

В России сообщения о подготовке к военным действиям против Украины неоднократно опровергали. Представитель Генштаба Вооруженных сил России Станислав Гаджимагомедов отметил, что целями Запада для нагнетания обстановки стало желание нарастить военную группировку около российских границ и подтолкнуть Украину к силовому решению вопроса с Донбассом.