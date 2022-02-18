Никто не хотел конфликта. Друг убитого в КЧР москвича рассказал свою версию случившегося

Друг убитого в Карачаево-Черкесии (КЧР) туриста из Москвы Олега Албегова рассказал, что на самом деле произошло в тот роковой день. По его словам, друзья просто справляли нужду в поле и не хотели конфликта с возмущенными местными жителями. Один из туристов даже извинился и предложил разъехаться, но это не помогло. У убитого остались жена и двое детей.

Видео с нападением жителя КЧР на туристов из Москвы, случившимся 17 февраля, стало поводом для заведения уголовного дела. На ролике гости республики и местные жители стояли почти вплотную друг к другу и выясняли отношения. Внезапно один из мужчин ударил другого кулаком.

Позже стало известно, что турист из Москвы Олег Албегов скончался. Подозреваемые скрылись с места происшествия, одного из них объявили в розыск. Следователи завели уголовное дело об убийстве. Сейчас подозреваемые уже задержаны — они написали явку с повинной.

Отдых с последствиями

Друг убитого в Карачаево-Черкесии Василий Барсуков рассказал «360», что они периодически ездили отдыхать по России. Они никогда раньше не были в Архызе, так что продумали все до мелочей и поехали туда кататься на лыжах и сноубордах.

«Благополучно прилетели в Минеральные Воды. Далее у нас был заказан трансфер до курорта. Ехали в отличном настроении», — рассказал он.

Однако после долгой дороги они устали и попросили водителя остановиться, чтобы немного отдохнуть. Некоторые отошли в кусты справить нужду.

«Хочу сразу отметить, что мы не стояли на обочине рядом с машиной, на дороге. Мало того, что там была низинка, ребята отошли метров на 10 в поле», — подчеркнул Барсуков.

После этого, по словам Барсукова, рядом с машиной друзей остановилась иномарка. Оттуда вышли двое агрессивно настроенных молодых людей. Их возмутило, что гости республики справляли нужду в поле. Это очень удивило друзей, ведь до ближайшего населенного пункта было далеко, а на поле даже ничего не росло, заверил Барсуков.

«Мы все ездим по трассе и все прекрасно понимаем, что это стандартная ситуация», — отметил он.

Никто не хотел конфликта

Барсуков заявил, что после этого началась перепалка. Один из друзей сразу извинился, но остановившихся сделать замечание мужчин это не успокоило. В ходе конфликта один из них ударил Албегова кулаком по лицу.

«Естественно, мы отреагировали на это. Конфликт продолжился. И в какой-то момент Олега ударили ножом. В итоге мы ребят скрутили. Никто их ни разу не ударил. Успокоили. Я лично кричал: „Ребята, не надо ничего, нам не нужен конфликт. Просто езжайте своей дорогой“. Но Олегу уже было плохо», — рассказал Барсуков.

Пока туристы пытались помочь Албегову, нападавшие уехали. Мимо проезжали сотрудники ДПС, которые и сопроводили пострадавших в ближайшую больницу.

«Я прикрывал рану, ребята били Олега по щекам, он начал желтеть, белеть. Я сначала подумал, что рана несерьезная. <…> Но оказалось, что задета артерия», — рассказал Барсуков.

Он вспомнил, что у друга сильно шла кровь. Они пытались помочь ему, но сделать ничего не могли. Не успели спасти его и медики.

«Глупо до безумия. Глупая ситуация. До сих пор не можем поверить», — сказал Барсуков.

Друг и семьянин

У убитого Олега Албегова остались жена, две дочки и мама, рассказал Барсуков. Он был единственным кормильцем в семье. По словам Барсукова, сейчас у друзей погибшего основная задача — помочь семье Албегова.

Сам погибший всегда готов был прийти на помощь, уверен его друг.

Он помогал людям, попавшим в ДТП. Прибывал на места происшествий на помощь людям. Был очень отзывчив. Настоящий друг Василий Барсуков.

«Если у вас есть друг, на которого можно положиться. <…> Таким для нас был Олег. В любую секунду везде и всюду он был рядом. Классный парень. Участник мотодвижения, наш мотобрат», — заключил он.