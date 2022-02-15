Путин впервые прокомментировал возможное признание ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы опирались на общественное мнение, когда голосовали за проект постановления о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что решать проблемы Донбасса нужно исходя из Минских соглашений.

Заявление о проекте постановления Госдумы Путин сделал после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил «Интерфакс».

«Депутаты парламента так же, как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют», — подчеркнул президент.

По его словам, в России подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там изменится в лучшую для них сторону.

«Мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, <…> прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — сказал он.

Депутаты Госдумы на заседании 15 февраля большинством голосов поддержали проект обращения к президенту России о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.