CAS допустил Валиеву до участия в личных соревнованиях на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции WADA, МОК и ISU по делу Камилы Валиевой. Фигуристка допущена до участия в личном турнире на Олимпиаде. Об этом говорится в официальном заявлении суда.

«Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены», — сказано в сообщении.

Представители CAS заявили, что решение принято, учитывая ее статус «защищенной персоны». Валиевой меньше 16 лет, а в таких случаях в допинговых делах особое внимание обращают на окружение спортсмена.

На прошлой неделе Валиева вместе с российской командой завоевала золото в фигурном катании, но церемонию награждения отложили. Позже стало известно, что причиной этому был положительный допинг-тест российской фигуристки от 25 декабря 2021 года.

В связи с этим РУСАДА отстранило Валиеву от соревнований, но фигуристка опротестовала решение.

Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) захотели оспорить это решение в CAS. Слушание по этому вопросу прошло 13 февраля.