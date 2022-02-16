Захарова попросила западные СМИ заранее огласить график «вторжений»
Представитель МИД Захарова попросила западные СМИ заранее огласить график «вторжений»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила The New York Times, Bloomberg составить график «вторжений» России на Украину. Она назвала их средствами массовой дезинформации. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее — огласите график наших „вторжений“ на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — сказала Захарова.
Ранее западные СМИ писали о готовящемся вторжении РФ на Украину. Президент США Джо Байден заявил, что это может произойти уже 16 февраля.
Таблоид The Sun даже называл точную дату этого «события»: 01:00 16 февраля. Однако сейчас статья отредактирована — в ней пропало указание времени. В материале теперь указано, что Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 тысяч военнослужащих. Издание при этом ссылается на данные американской разведки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне вечером в шутку предложил украинской стороне завести заранее будильники.