CAS подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки

В Спортивном арбитражном суде (CAS) допустили, что обнаруженный в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой триметазидин попал в организм спортсменки из-за лекарства ее дедушки.

В ходе расследования CAS исключил использование Валиевой запрещенного вещества «сознательно для улучшения спортивных результатов», отмечено в опубликованном на сайте арбитража заявлении.

Концентрация вещества, отмечено в документе, низкая. К тому же все взятые до и после положительного допинг-теста пробы были отрицательными.

«[Все это] свидетельствует о том, что что спортсмен не принимал триметазидин курсом для достижения терапевтического эффекта и улучшения спортивных результатов», — подчеркнули в CAS.

Наиболее вероятным путем попадания препарата в организм в мотивировочной части решения суда указан «бытовой путь». В CAS отметили, что дедушка Валиевой принимает триметазидин после операции на сердце и носит его с собой.

«Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», — указано в заявлении.

Положительный результат дала допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря. CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире на Олимпиаде. Однако церемонию награждения в случае победы 15-летней спортсменки решили отложить до окончания расследования по ее делу.

После короткой программы Камила Валиева лидировала, но в итоге заняла только четвертое место. Многие спортсмены после проката юной россиянки заметили, что допинг-скандал оказал на нее сильное влияние.