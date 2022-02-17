Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпиады в Пекине

Золотая медаль Олимпийских игр по фигурному катанию досталась россиянке Анне Щербаковой. Второе место получила Александра Трусова. Камила Валиева после допущенных ошибок при выполнении произвольной программы стала четвертой.

Борьба за первое место между российскими фигуристками шла прямо во время выступления. После короткой программы Трусова шла четвертой после падения с тройного акселя.

На лед в произвольном выступлении она вышла с 74,60 балла в активе. Но в результате она впервые исполнила сразу пять четверных прыжков и выбилась в лидеры. По итогам она увеличила количество набранных баллов до 177,13.

Следующей на лед вышла Анна Щербакова, которая не допустила ни одной ошибки во время своего выступления. После оценки судьями она набрала 175,75 балла, установив личный рекорд и опередив соотечественницу Трусову.

Занимавшая первое место после короткой программы Камила Валиева упала после выполнения акселя, что сильно снизило ее оценку. По итогам двух выступлений она получила 224,09 балла и заняла четвертое место.

Несмотря на ошибки в выступлении, зрители приветствовали Валиеву стоя. Сама спортсменка чуть не расплакалась.

Камила Валиева стала главной героиней этих Олимпийских игр. Все началось со скандала, когда Международное агентство допинг-тестирования объявило, что в пробе спортсменки, взятой в декабре прошлого года, нашли запрещенное вещество.

Российское антидопинговое агентство отстранило спортсменку от соревнований. Но Валиева обжаловала это решение. С таким положением не согласились в Международном олимпийском комитете (МОК), Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) и Международном союзе конькобежцев (ISU). Организации подали апелляцию в Спортивный арбитраж, которую оставили без удовлетворения.

МОК объявил, что отменит награждение фигуристок, если Валиева займет одно из призовых мест. А результат фигуристки посчитают предварительным.