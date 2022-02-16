Болсонару сдал российский тест на коронавирус в Кремле. Он сидел рядом с Путиным

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал российский тест на коронавирус в Кремле. Глава России Владимир Путин поприветствовал его рукопожатием, сообщило радио «Маяк».

Бразильский президент заявил, что его визит в Россию — это знак всему миру, что у России и Бразилии будут хорошие партнерские отношения, о чем написало РИА «Новости».

Главы стран в ходе встречи обсудят будущие взаимные торговые отношения и наращивание взаимных инвестиций.

Ранее представитель власти Бразилии, а именно вице-президент Антониу Гамилтон Моурау, заявлял, что США попробовали сорвать визит Болсонару в Москву. Об этом написала одна из бразильских газет. Моурау отметил, что власти Штатов постоянно пытаются влиять на другие страны, но в этот раз все пройдет нормально и поездка не вызовет никакого дискомфорта.