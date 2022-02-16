Песков рассказал, как прошла «ночь вторжения» в администрации президента

Минувшая ночь, которую на Западе назвали «ночью вторжения» на Украину, прошла в администрации президента в штатном режиме, заявил с иронией представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что все спокойно спали.

Песков добавил, что анонсы британских изданий о военных действиях никак не повлияли на работу администрации президента, сообщило РИА «Новости».

«По ночам не имеем обыкновения вступать в контакты с иностранными государствами. Обращение Путина с призывом не нападать на Канаду не планируется», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее британские СМИ распространили новый фейк о том, что Россия должна вторгнуться на Украину. По данным источников The Mirror и The Sun, это якобы должно было произойти 16 февраля, в 03:00 ночи по местному времени. Издания заявили, что получили такие данные от американской разведки.

Песков днем ранее посоветовал украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение» России.

Президент США Джо Байден успел обратиться к россиянам во время своего выступления в Белом доме. Он заявил, что граждане РФ не являются врагами Штатов. Он подчеркнул, что Штаты не собираются отправлять войска на Украину, если там начнутся военные действия.