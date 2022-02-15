Путин назвал геноцидом происходящее в Донбассе

Президент Владимир Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Что происходит в Донбассе, это и есть геноцид», — привел слова российского лидера ТАСС.

Такую оценку ситуации в Донбассе Путин делает не в первый раз. В конце прошлого года российский лидер указал на продвижение украинскими властями русофобских идей. Он подчеркнул, что это первый шаг к геноциду, который напрямую угрожает Донбассу.

Такое заявление президент сделал на заседании Совета по правам человека, отвечая на вопрос журналиста Кирилла Вышинского.

«То, что сейчас происходит в Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», — заявил Путин.

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца прошла в Кремле во вторник, 15 февраля. Это первая очная встреча политиков. Переговоры продолжались более трех часов.