МИД опубликовал свой ответ США на предложения о гарантиях безопасности

Россия не получила ответа на свои основные предложения по гарантиям безопасности. В их числе отказ от расширения НАТО на восток и принятия в состав альянса Украины и Грузии, а также возвращение военной инфраструктуры к границам 1997 года. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в официальном ответе МИД.

В ведомстве отметили, что требуют юридического закрепления отказа НАТО от расширения в страны Восточной Европы, а также вывода американских войск из стран, ставших членами альянса после 1997 года.

Россия готова обсуждать предложения по мораторию на размещение ракет в странах Европы, а также о предотвращении столкновений в открытом море и воздухе во время проведения военных учений.

Обвинения российской стороны в подготовке вторжения на Украину безосновательны. Подобные заявления оцениваются как попытка давления и обесценивания предложений о гарантиях безопасности.

Деэскалация вокруг Украины требует выполнения Киевом Минских соглашений, отказ стран Запада от поставок оружия и вывод всех иностранных видов вооружения. НАТО должен отказаться от дальнейших учений с ВСУ.

Все предложения Россия готова рассматривать только в комплексе. В случае несогласия США договариваться о гарантиях безопасности Россия оставляет за собой право реагировать в том числе мерами военно-технического характера.

Подготовленный ответ США и НАТО глава МИД Сергей Лавров показал президенту России Владимиру Путину. Российский лидер одобрил подготовленный документ. В беседе с журналистами министр заявил, что ответ опубликуют в открытом доступе. «Нам нечего стесняться», — пояснил он.

Россия получила ответы от США и НАТО на предложенные гарантии безопасности 26 января. Американцы просили не предавать документы публичности, но после госсекретарь США Энтони Блинкен и глава НАТО Йенс Столтенберг перечислили основные положения.