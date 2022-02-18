Путин дал распоряжения по приему эвакуированных жителей Донбасса

Путин отправил в Ростовскую область врио главы МЧС Чуприяна для организации приема беженцев из Донбасса. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что к президенту России с просьбой об оказании помощи обратился губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он пояснил, что в связи с большим наплывом беженцев региону нужна поддержка.

«Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что президент дал поручение правительству обеспечить беженцев выплатой в размере 10 тысяч рублей.

В пятницу, 18 февраля, руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о срочной эвакуации жителей в Россию в связи с угрозой наступления украинских войск.

Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о начале наступления на территорию республик Донбасса.