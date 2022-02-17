Туриста из Москвы убили в Карачаево-Черкесии

Приехавшего в Карачаево-Черкесию туриста из Москвы зарезал местный житель. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, конфликт возник недалеко от станицы Кардоникская в минувшую среду, 16 февраля.

По данным следствия, группа москвичей на автомобиле Ford ехала в направлении города Архыз. В это время к ним подъехала еще одна машина с двумя местными жителями. Разговор перерос в перепалку, а после — в драку.

Во время конфликта один из жителей республики достал нож и ударил соперника в живот. Пострадавший скончался во время госпитализации.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемым стал 34-летний житель станицы Сторожевая.

Как сообщило управление уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии, подозреваемого в убийстве объявили в розыск. В ведомстве уточнили, что с места преступления мужчина скрылся на автомобиле. В данный момент принимаются меры для его задержания.

По данным Telegram-канала Mash Gor, конфликт возник из-за того, что приехавший турист справил малую нужду на обочине. Это не понравилось местным мужчинам, которые высказали ему свои претензии.