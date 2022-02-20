Зимние Олимпийские игры закрыли в Пекине. Россияне приняли участие в церемонии на стадионе «Птичье гнездо»

Российской сборной пришлось ждать почти полтора часа прежде, чем попасть на национальный стадион «Птичье гнездо» в Пекине. Сегодня здесь прошла торжественная церемония закрытия Олимпийских игр.

На стадионе зажглось пять олимпийских колец. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент МОК Томас Бах поприветствовали всех собравшихся. После прозвучал гимн Китая и был поднят флаг страны.

На этих Играх Россия лидировала по количеству серебряных медалей, бронзовых наград и четвертых мест. На счету нашей команды 32 медали. На первом месте оказалась Норвегия с 37 медалями.

В церемонии закрытия приняли участие около 60 российских спортсменов. Оказавшись на стадионе, россияне поприветствовали всех присутствующих и даже успели поводить хоровод перед началом парада.

Знаменосцем сборной был трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.

После парада на стадионе показали красочное представление. Затем провели церемонию награждения. Медали Большунову и Ивану Якимушкину вручила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. В честь Большунова прозвучал фрагмент Перового концерта Петра Чайковского.

Показал ОКР и распаковку подарков, которые получили участники Игр в Пекине перед началом церемонии закрытия. У каждого в пакете были презерватив, небольшая подушка, которую можно было положить на стол, два флажка, трещотка, маленькая грелка, защитная маска, перчатки и шапка.

Медали вручили и призерам женского лыжного марафона.

Также на стадионе провели церемонию передачи Игр Милану и Кортина-д’Ампеццо, где пройдут зимние Олимпийские игры в 2026 году. Томас Бах передал олимпийский флаг от мэра Пекина мэрам этих двух городов. Прозвучал гимн Италии. После Бах обратился к присутствующим, назвав достижения каждого спортсмена на этих Играх выдающимися.

«Вы преодолели все границы, показав, что в олимпийском сообществе царит общее равенство. <…> Сила, которая объединяет нас на ОИ, побеждает все попытки разделить нас. Вы даете миру шанс», — сказал он.