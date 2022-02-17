Трусова откатала самую сложную в истории Олимпиады произвольную программу

Российская фигуристка Александра Трусова представила феноменальную произвольную программу на личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Она набрала 177,13 балла.

В своей заявке Трусова указывала, что покажет четверной флип, четверной тулуп, четверной сальхов, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, а также каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом. Удалось не все, но впервые на льду было исполнено пять четверных прыжков.

В соревнованиях по короткой программе Трусова стала четвертой. В начале выступления она упала с тройного акселя. Судьи поставили ей 74,60 балла. После соревнований спортсменка заявила, что все равно будет делать этот элемент. Она добавила, что на тренировках тройной аксель получается вне зависимости от состояния, но в прокатах пока нет.