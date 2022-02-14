Исполком МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов Олимпийских игр, где россияне взяли золото.

«Было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения медалями командных соревнований по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в нее будет включен спортсмен, у которого, с одной стороны, положительная проба А, но, с другой стороны, нарушение антидопинговых правил еще не установлено», — сказано в официальном заявлении МОК. Там подчеркнуто, что такое решение принято в интересах остальных спортсменов.

Также МОК заявил, что в случае победы или получения одного из призовых мест российской фигуристкой Камилой Валиевой церемония награждения проводиться не будет.

На прошлой неделе россияне завоевали золотые медали в командном турнире на Олимпиаде, но их награждение решили отложить. В качестве причины организаторы назвали положительные допинг-пробы российской спортсменки Камилы Валиевой.

Сначала РУСАДА отстранило ее от участия в соревнованиях, но Валиева смогла оспорить это решение. После этого Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на решение о допуске Валиевой к соревнованиям после скандала.

CAS утром 14 февраля не удовлетворил апелляции этих организаций и официально разрешил российской спортсменке участвовать в личном турнире.